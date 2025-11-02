الأحد 02 نوفمبر 2025
فيليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فيليك مدرب نادي برشلونة التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة إلتشي، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026. 

 

تشكيل برشلونة أمام إلتشي

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

تنطلق مباراة برشلونة أمام إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي

تذاع مباراة برشلونة أمام إلتشي عبر قناة beIN sports HD 2.

موقف برشلونة وإلتشي في الليجا

ويملك برشلونة 22 نقطة في رصيده بجدول الترتيب، خلف فياريال بفارق نقطة واحدة، ويتصدر ريال مدريد الترتيب ويملك 30 نقطة بعد الفوز أمام فالنسيا برباعية نظيفة.

ويتواجد فريق إلتشي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه في رصيده 14 نقطة.

وكان برشلونة تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوز فياريال مساء السبت برباعية نظيفة أمام رايو فاليكانو. 

