فيفا يبحث الاستعانة بتقنية الـFVS بدلًا من الـVAR لتقليل أخطاء الحكام

أعلن الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، أن مجلس القوانين في الاتحاد - إيفاب، وهو الجهة المشرفة على تغيير وتطوير قوانين لعبة كرة القدم يدرس إدخال نظام جديد سيمكن من خلاله تعويض تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

نظام FVS بديل تقنية الفيديو

وقال الحكم الإيطالي الشهير، في تصريحات لشبكة "إي آس بي آن" الأمريكية إن مجلس القوانين - إيفاب بدأ بالفعل في أولى التجارب لإدخال تقنية جديدة تجمل إسم "إف في أس" (FVS) كبديل محتمل لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وذلك من أجل مزيد التقليص في هامش الأخطاء التحكيمية والحصول على أكثر عدل من الحكام في المباريات.

ويعد نظام FVS بمثابة التحدي من قبل مدرب الفريق للحكم، مثلما يحصل في الكرة الطائرة، من قبل المدربين.

استخدام نظام الكرة الطائرة

واستوحى "إيفاب" التقنية الجديدة التي سيتم اختبارها في كأس العالم للشابات وكأس العالم للناشئات المقبلتين، من لعبة الكرة الطائرة، حيث يسمح للمدرب أن يرفع بطاقة كإشارة إلى طلب التحدي والتثبت من لقطة ما تحمل شكوكا حول صحتها.

وقال كولينا:"نحن في بداية التجربة، وسيتم تحليل التجارب في بطولات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا بعناية، ولكن حتى الآن لم تتم ملاحظة أي شيء غير متوقع".

ورغم إدخال تقنية الفيديو (فار) المساعدة للحكام، منذ العام 2018، في جل الدوريات والمسابقات الكروية في العالم إلا أن هامش الخطأ ظل مرتفعا.

وفي حال البدء رسميا في اعتماد نظام "إف في أس"، سيكون بإمكان كل مدرب أن يتحدى الحكم مرتين في المباراة الواحدة، وذلك في حال الشك في لقطة ما، على ألا يتجاوز عدد الاعتراضات 4 من الفريقين في كل مباراة.

وذكر بيير لويجي كولينا أن "عدة اتحادات أعضاء في الفيفا أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في التجربة، ومن المهم أن نوضح أن النظام الجديد ليس هو "VAR" من حيث ما يمكنه معالجته بسبب العدد المحدود من الكاميرات، ولن يتمكن من إظهار كل اللقطات وخاصة في حالات التسلل".

يشار إلى أن بعض الرياضات تمنح بالفعل الفرصة للاعتراض على قرار الحكام وتحديهم، مثل الكرة الطائرة والتنس وغيرهما.

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