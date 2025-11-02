إشادات بأداء حمزة العيلي في مسلسل كارثة طبيعية

حصد الفنان حمزة العيلي إشادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المميز في مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة الفنان محمد سلام، حيث استطاع بأدائه العفوي أن يلفت الأنظار رغم قلة مشاهده في العمل، ليؤكد مجددًا أنه أحد أبرز الوجوه القادرة على ترك بصمة قوية مهما كان حجم الدور.

ويقدم العيلي في المسلسل شخصية شوقي الصديق الوفي للبطل محمد شعبان الذي يجسده محمد سلام، وشوقي هو نموذج للمواطن البسيط الذي يعمل في أكثر من وظيفة لتأمين احتياجات أسرته، لكن رغم هذه الحياة الصعبة والقاسية يبدو فاقدًا للشغف، يتعامل مع الحياة بلا مبالاة وسخرية، وقد نجح العيلي في تجسيد هذا التناقض ببراعة.

كما أظهر العيلي تناغما كبيرا مع بطل العمل محمد سلام، إذ شكل الثنائي حالة مميزة في كل مشهد جمعهما، حتى بات ظهورهما معا يقدم لحظة خفيفة وسط التصاعد الدرامي للأحداث.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا يدعى محمد شعبان (محمد سلام) ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وحمزة العيلي وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

