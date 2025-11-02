موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4، يترقب جمهور مسلسل “كارثة طبيعية” ومحبو أعمال الفنان محمد سلام عرض مسلسل “كارثة طبيعية” الحلقة 4، بعد النجاح الكبير الذي حققته أول حلقتين، وردود الفعل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر المشاهدون ما ستشهده الأحداث من تطورات جديدة بعد تصاعد التوتر الدرامي في الحلقات الماضية في ظل اكتشاف محمد سلام أن زوجته حامل في 5 توائم.

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4، فمن المقرر أن تُطرح عبر منصة Watch It يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قصة مسلسل “كارثة طبيعية”

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة: محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.