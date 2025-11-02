الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 4

محمد سلام، فيتو
محمد سلام، فيتو

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4، يترقب جمهور مسلسل “كارثة طبيعية” ومحبو أعمال الفنان محمد سلام عرض مسلسل “كارثة طبيعية” الحلقة 4، بعد النجاح الكبير الذي حققته أول حلقتين، وردود الفعل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر المشاهدون ما ستشهده الأحداث من تطورات جديدة بعد تصاعد التوتر الدرامي في الحلقات الماضية في ظل اكتشاف محمد سلام أن زوجته حامل في 5 توائم. 

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4، فمن المقرر أن تُطرح عبر منصة Watch It يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة. 

قصة مسلسل “كارثة طبيعية”

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة: محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4 مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 4 مسلسل كارثة طبيعية كارثة طبيعية

مواد متعلقة

معلومات لا تعرفها عن جهاد حسام الدين زوجة سلام في "كارثة طبيعية"

مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة "شاهد"

عدد حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 4

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية