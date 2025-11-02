"كونوا حائط الصد الأول ضد المؤامرات"، رسالة مراد مكرم للمصريين بشأن الحضارة الفرعونية

وجه الفنان مراد مكرم رسالة للمصريين، طالبهم بأن يكونوا حائط الصد الأول ضد المؤامرات، وألا يطلقوا على الحضارة المصرية القديمة اسم "الحضارة الفرعونية"، وألا يطلقوا على المعابد المصرية القديمة اسم “المعابد الفرعونية”.

رسالة مراد مكرم للمصريين

وأكد مراد مكرم أن فرعون هو أحد ملوك الهكسوس، الذين حكموا مصر في فترة من فترات التاريخ، وفرعون اسم وليس صفة، مشيرًا إلى أن اسم فرعون تحول إلى صفة "بكل خبث"، لعمل لغط وخلط في الحقائق.

الحضارة المصرية القديمة، فيتو



وقال الفنان مراد مكرم، في رسالته التي وجهها للمصريين: "قل ولا تقل، قل الحضارة المصريه القديمة وليست الحضارة الفرعونية، قل اللغة المصرية القديمة، وليس اللغة الفرعونية، قل المعابد المصرية القديمة وليست المعابد الفرعونية.…..".

وأوضح أن "فرعون اسم وليس صفة... وهو ملك من ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر في فترة من التاريخ... وقد تم تحويل الاسم إلى صفة بكل خبث متعمد لعمل لغط وخلط الحقائق وترويج أكاذيب عن الحضارة المصرية القديمة".

وقال مراد مكرم في رسالته للمصريين: "كن أنت يا مصري حائط الصد الأول ضد المؤامرات، لأن من لا يعرف تاريخه ليس له مستقبل".

الحضارة المصرية القديمة أقدم الحضارات

الجدير بالذكر أن الحضارة المصرية القديمة هي إحدى أقدم وأعظم الحضارات في التاريخ، وقد قامت على ضفاف نهر النيل وتمركزت في شمال شرق أفريقيا.

بدأت الحضارة بتوحيد مصر العليا والسفلى حوالي عام 3150 ق. م. على يد الملك مينا (نارمر)، وشهدت فترات ازدهار في عصور مثل الدولة القديمة (عصر بناة الأهرامات) والدولة الحديثة، وتميزت بإنجازات هائلة في العمارة، والعلوم، والفنون، والطب.

فرعون موسى، فيتو

يرى العديد من الباحثين والأثريين أن فرعون موسى لم يكن مصريًا أصيلًا، بل كان من الهكسوس، الذين حكموا أجزاء من مصر في الفترة التي سبقت طردهم من مصر، ويعتمد هذا الرأي على تفسيرات مختلفة، منها أن الهكسوس كانوا في ذلك الوقت قوة مسيطرة على أجزاء من مصر، وأن "فرعون" كانت اسمًا لشخصية من الهكسوس وليست لقبًا ملكيًا مصريًا.



