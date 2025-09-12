مراد مكرم: القبض على البلوجرز حمسني لفكرة حكاية "الوكيل" واللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي

علق الفنان مراد مكرم، على عمليات القبض على مشاهير السوشيال ميديا، بعد نشرهم فيديوهات خادشة للحياء واتهامهم بعمليات غسل أموال، مطالبا بسرعة القبض على اللجان الإلكترونية لما يشكلونه من خطر على مصر.

وقال “مكرم” خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "مساء dmc":" اللجان الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا بعد مشاهير السوشيال ميديا الذين تعرضوا للملاحقة القانونية مؤخرًا".

وأضاف: "أنا كان لي بوست إن احنا مسكنا الشخصيات المشهورة من السوشيال ميديا اللي كان بيعمل حاجات غلط منهم، الخطوة الجاية لازم تبقى اللجان، لأن في رأيي الشخصي بعض اللجان خطر على الأمن القومي".

وعن مدى تشابه مسلسله "ما تراه ليس كما يبدو" بما يفعله البلوجرز مؤخرا قال مراد مكرم إنه لم يتأثر عندما تحمس للمشاركة في بطولة حكاية "الوكيل" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، التي بدأ عرضها مؤخرا، بالحوادث الأخيرة وإلقاء القبض على عدد من مشاهير السوشيال ميديا، ممن ثبت تورطهم في أعمال غير مشروعة.

وتابع: "مقدرش أقول إن كان لها عامل، قصة الوكيل عجبتني سواء حصلت الضبطيات دي أو لأ، وقربي من السوشيال ميديا ومتابعتي خلتني تحمست للفكرة".

وأردف:" أما بنسبة هل أخذت أحداث المسلسل من القضايا الشهيرة التي حدثت مؤخرا، فهذا يسأل في هذا السيناريست، متهيألي آه لأن الألفاظ والمصطلحات المستخدمة حقيقية وموجودة، وشخصيات المسلسل لها شبيه في الحقيقة وقصص قريناها".

أوضح مراد مكرم أن اللجان الإلكترونية تمثل خطرا كبيرا بعد مشاهير السوشيال ميديا الذين تعرضوا للملاحقة القانونية مؤخرا بقوله: "أنا كان لي بوست إن إحنا مسكنا الشخصيات المشهورة من السوشيال ميديا اللي كان بيعمل حاجات غلط منهم، الخطوة الجاية لازم تبقى اللجان، لأن في رأيي الشخصي بعض اللجان خطر على الأمن القومي".

حكاية "الوكيل" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تعرض عبر قنوات dmc ومنصة Watch iT، بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، تامر فرج، محمد طعيمة وبسنت النبراوي، ومن تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

وتدور أحداث حكاية "الوكيل" حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والواقع الافتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيى والوكيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.