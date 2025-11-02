الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

حاول ملامسة جسدها، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح روض الفرج تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج الي جلسة 12 نوفمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد.ع عاطل بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وأشار أمر الإحالة أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجها إليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

