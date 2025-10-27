الإثنين 27 أكتوبر 2025
2 نوفمبر، محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حددت محكمة جنح روض الفرج 2 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد.ع عاطل بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.


وأشار أمر الإحالة أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجها إليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

