ماهي رسوم السويفت في بنك التجاري الدولي؟

يبحث الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل رسوم السويفت في المعاملات.

وقال مسئولون بنك التجاري الدولي إنه تشمل قائمة مصاريف السويفت من البنك التجاري الدولي cib في التعاملات عبر خدمة الإنترنت البنكي، مايلي:

مصاريف السويفت في البنك التجاري الدولي

مصاريف السويفت: ما يعادل 10 دولارات أمريكية من خلال خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. 20 دولارا أمريكيا إذا تم تنفيذه من خلال فروع البنك التجاري الدولي.

رسوم البنك المستفيد: بناءً على رسوم ومصاريف البنك المستفيد.

يتم احتساب ما يعادلها بالدولار الأمريكي عند التنفيذ بناءً على سعر السوق الحرة للعملة اليومية للبنك التجاري الدولي.

في حالة التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية لأحد البنوك المشتركة في الخدمة، سيتم تطبيق عمولة 0.2 % بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 50 جنيها (لا يوجد مصاريف حتى 31 ديسمبر 2023).

ويقدم أيضا البنك التجاري الدولي العديد من الخدمات المتنوعة لعملائه بما يضمن جذب شرائح عديدة منهم.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات إجراء المعاملات التحويلية بالعملة الأجنبية وفق عدد من الضوابط والمحددات التي وضعها المسئولين في البنك.

تشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB ما يلي:

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل وحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

