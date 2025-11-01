السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة العاشرة

هالاند
هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباريات الجولة العاشرة المقرر لها اليوم السبت، فيما يتواجد محمد صلاح في المرتبة الخامسة برصيد 3 أهداف.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي، فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة العاشرة 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 11 هدفا
2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف
2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف
3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 5 أهداف
3- داني ويلبيك برايتون 5 أهداف
4- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف
4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف
4- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف
4- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف
4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف
5- كودي جاكبو ليفربول 3 أهداف
5- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف
5- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف
5- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف
5- ميكي فان دي فين توتنهام 3 أهداف
5- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف
5- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف
5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف
5- جارود بوين وست هام 3 أهداف
5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 3 أهداف
5- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً  
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً  
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً 
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً  
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً  
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً 
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

