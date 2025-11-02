تجديد حبس مالك محل وابنه بتهمة ضرب مسن وإنهاء حياته بالصف

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مالك محل وابنه، بتهمة ضرب مسن، وإنهاء حياته بإحدى قرى الصف، لخلافات بينهم على سب أحد المتهمين الأطفال أثناء لهوهم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل مسن في الصف

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل مسن، تعرض لاعتداء على يد شخصين، وتوصلت التحريات إلى أن مالك محل وابنه اعتديا على المجني عليه، وأصابه أحدهما بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه.



مقتل مسن على يد شخصين في الصف

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه عاتب أحد المتهمين، لتوجيه سباب لأطفال أثناء لهوهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه.

وألقى الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.