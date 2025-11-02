الأحد 02 نوفمبر 2025
تجديد حبس مالك محل وابنه بتهمة ضرب مسن وإنهاء حياته بالصف

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مالك محل وابنه، بتهمة ضرب مسن، وإنهاء حياته بإحدى قرى الصف، لخلافات بينهم على سب أحد المتهمين الأطفال أثناء لهوهم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل مسن في الصف

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل مسن، تعرض لاعتداء على يد شخصين، وتوصلت التحريات إلى أن مالك محل وابنه اعتديا على المجني عليه، وأصابه أحدهما بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه.
 

 مقتل مسن على يد شخصين في الصف 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه عاتب أحد المتهمين، لتوجيه سباب لأطفال أثناء لهوهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه.

 

وألقى الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

