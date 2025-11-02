الأحد 02 نوفمبر 2025
النيابة تعاين عقار روض الفرج المنهار وتتحفظ على المالك

انتقل فريق من نيابة روض الفرج لمعاينة عقار تعرض لانهيار جزئي في منطقة روض الفرج، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينته لبيان أسباب السقوط وتحفظت على مالك العقار لسؤاله. 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط جزء من منزل بشارع يسري خليل بدائرة قسم روض الفرج، وعلى الفور صدرت توجيهات من اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارات الإنقاذ البري وقوات التدخل السريع إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الانهيار شمل سقوط ثلاث غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث على الطابق الأرضي داخل عقار مكون من أربعة طوابق.


وتمكنت القوات من إنقاذ أحد المسنين كان تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على طفلة مفقودة في موقع البلاغ.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وتعيين الخدمات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بالكامل.

