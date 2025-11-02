شهود عيان يروون تفاصيل مروعة عن هجوم القطار في ليلة الهالوين ببريطانيا (فيديو)

أكدت الشرطة البريطانية أنها استخدمت كلمة سرية تستخدم للإشارة إلى هجوم إرهابي، إثر حادثة الطعن التي وقعت في قطار قرب هانتينجدون، ثم ألغتها لاحقا، فيما روى شهود عيان تفاصيل الحادث.

وأبلغ شهود عيان وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة صعقت رجلا يحمل سكينا، وتحدثوا عن "مشاهد مروعة".

وأفاد ركاب لشبكة سكاي نيوز أن حادثة الطعن بدأت بعد 10 دقائق من مغادرة القطار منطقة بيتربورو، وأن جرحى شوهدوا يركضون عبر القطار مبتعدين عن شخص يحمل سكينا.

وأضاف أحد الشهود أن رجلا يحمل سكينا كبيرا شوهد لاحقا على رصيف القطار، بينما كان رجال الشرطة المسلحون يوجهون أسلحتهم نحوه، مشيرا إلى أن الرجل صعق بالكهرباء وقيد.

وقال شاهد عيان كان على متن القطار وقت الحادث إن الركاب أصيبوا بـ"ذعر شديد" بينما كان الضحايا ينزفون طلبا للمساعدة.

وقال شاهد العيان أولي فوستر لبي بي سي إنه سمع في البداية أشخاصا يصرخون "اركضوا، اركضوا، هناك رجل يطعن الجميع حرفيا"، واعتقد أنها ربما كانت مزحة ليلة الهالوين.

وفي غضون دقائق، بدأ فوستر بدفع العربة، ولاحظ أن يده "ملطخة بالدماء" إذ كان "الدم يغطي الكرسي" الذي اتكأ عليه.

وقال فوستر إن رجلا مسنا "منع" المهاجم من طعن فتاة أصغر سنا، مما أدى إلى إصابته بجرح جرحي في رأسه ورقبته. وحاول الركاب من حوله وقف النزيف باستخدام ستراتهم.

على الرغم من أن الحادثة استمرت من 10 إلى 15 دقيقة، يقول فوستر إنه “شعر أن الحادثة وكأنها استمرت إلى الأبد”.

من جهة أخرى، أكدت الشرطة استخدامها، ثم إلغاءها، للكلمة السرية المستخدمة للإشارة إلى هجوم إرهابي.

وأكدت شرطة النقل البريطانية لبي بي سي أن المستجيبين لحادثة طعن جماعي على متن قطار قرب هانتينغدون صرخوا في وقت ما "بلاتو" plato، وهي الكلمة السرية الوطنية التي تستخدمها الشرطة وخدمات الطوارئ عند الاستجابة لـ"هجوم إرهابي شامل". وأضافت الشرطة أن هذا الإعلان ألغي لاحقا.

وكانت الشرطة أعلنت عن “حادث كبير”، وأن التحقيق مدعوم من ضباط مكافحة الإرهاب.

وأصيب 10 أشخاص، 9 منهم إصاباتهم بالغة، بحادثة طعن جماعي، وقعت اليوم الأحد على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينجدون في مقاطعة كامبريدجشير، فيما أكدت الشرطة اعتقال رجلين مشتبه بهما.

