موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

