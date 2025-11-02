الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برودة في القاهرة وحار بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

 

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

طقس اليوم، الأرصاد تعلن أجواء افتتاح المتحف المصري الكبير

 

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

خريطة سقوط الأمطار المتوسطة غدا

الأكثر قراءة

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بإطلالة فرعونية، عمرو دياب يتألق في حفل دبي ويوجه رسالة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

برودة في القاهرة وحار بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

خبيرة مومياوات تكشف مفاجأة عن تحنيط "توت عنخ آمون" لأجنته

أجملهم لدغة صلاح، أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض البتلو الصافي وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا السلحفاة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية