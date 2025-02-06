الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية العراقية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد محاولة تهجير الشعب الفلسطيني

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الدعوات والمحاولات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والوقوف بحزم ضد هذا التوجه.

الخارجية العراقية تدين أي دعوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".

الخارجية العراقية، فيتو
الخارجية العراقية، فيتو

وأكد بيان الخارجية العراقية، أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".

العراق يرفض مخططات تفريغ قطاع غزة

وأشار بيان الخارجية، إلى أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، معتبرة، أن "هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".

 

وجددت وزارة الخارجية العراقية، "دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".

مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير

وزير الأوقاف: نرفض التهجير ولا بديل عن إقامة دولة فلسطين المستقلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية العراقية تهجير الشعب الفلسطيني قطاع غزة وزارة الخارجية العراقية العراق تفريغ قطاع غزة التهجير القسري

مواد متعلقة

مدبولي لنظيره الفلسطيني: لدينا عزم أكيد لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء

إسرائيل تستعين بـ"النموذج التونسى" لتمرير خطة ترامب في غزة

أبو الغيط يؤكد أهمية تسريع الإغاثة وإعادة إعمار غزة لقطع الطريق على التهجير

ترامب يتجاهل التنديدات الدولية والعربية بشأن التهجير: الجميع يحبون فكرتي
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

منوعات

المزيد

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية