الخارجية العراقية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد محاولة تهجير الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الدعوات والمحاولات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والوقوف بحزم ضد هذا التوجه.

الخارجية العراقية تدين أي دعوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".

الخارجية العراقية، فيتو

وأكد بيان الخارجية العراقية، أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".

العراق يرفض مخططات تفريغ قطاع غزة

وأشار بيان الخارجية، إلى أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، معتبرة، أن "هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".

وجددت وزارة الخارجية العراقية، "دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".

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