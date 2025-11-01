الرئيس السيسي وقرينته يصطحبان ضيوف مصر بجولة تفقدية داخل المتحف الكبير (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، بصحبة ضيوف مصر من الشخصيات العالمية، أروقة المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه الرسمي، في جولة وُصفت بأنها رحلة داخل الزمن بين أعظم كنوز التاريخ الإنساني.

وجاءت الجولة عقب إعلان الرئيس السيسي افتتاح المتحف، الذي يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، ويمثل تتويجًا لسنوات من العمل الدقيق والجهد الوطني في صيانة وترميم كنوز مصر القديمة.

السيسي: أهلًا بكم في بلد السلام والمحبة

وخلال الافتتاح، وجّه الرئيس السيسي كلمة ترحيبية مؤثرة قال فيها:"أهلًا بكم في مصر.. بلد الحضارة والتاريخ، بلد السلام والمحبة، وأدعوكم للاستمتاع بهذه الاحتفالية العظيمة.. تحيا مصر وتحيا الإنسانية".

كلمات الرئيس جاءت وسط تصفيق الحضور وتأثر المدعوين، لتختتم لحظة طال انتظارها بوصفها ميلادًا جديدًا لبوابة مصر الحضارية أمام العالم.

المتحف المصري الكبير.. منارة عالمية

واستعرض الرئيس خلال جولته أبرز المقتنيات الفريدة داخل المتحف، ومن بينها تمثال رمسيس الثاني، وكنوز توت عنخ آمون، والمسلة المعلقة، التي تجسد عبقرية المصري القديم وتوازيها عبقرية المصري الحديث في البناء والترميم.

وأكدت الجولة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل منصة عالمية تجمع بين العلم والفن والتاريخ والهوية المصرية، ليصبح شاهدًا على خلود الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار في كل العصور.

