عاصم سليمان: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة.. والرئيس السيسي أبهر العالم والإنسانية

أعرب رجل الأعمال عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، عن فخره واعتزازه الشديدين بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفا إياه بأنه لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وتجسيد حي لعظمة مصر وثراء حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

 

تمثيل دولي رفيع المستوى يليق بعظمة مصر ومكانتها الحضارية العالمية 

وأكد سليمان إن هذا الافتتاح الأسطوري جاء بالصورة التي تليق بمكانة مصر، وبتاريخها الحضاري الضارب في جذور الزمن، مشيرا إلى أن التنظيم المبهر والاحتفاء الدولي الواسع يعكسان حجم الجهد المبذول والإرادة السياسية الصلبة التي جعلت هذا الحلم واقعا.

 

الرئيس وعدد من زعماء العالم ، فيتو
الرئيس وعدد من زعماء العالم ، فيتو

وأشار عاصم سليمان، إلى ان التمثيل الدولي الرفيع المستوى من ملوك ورؤساء وقادة العالم يعكس المكانة المرموقة لمصر، ليس فقط كمهد لحضارة عظيمة، بل كجسر ثقافي وإنساني يربط بين شعوب الأرض، ويقدم نموذجا للسلام والتعايش واحترام التاريخ.

المتحف الكبير صرح عظيم يمثل وجه مصر المشرق أمام العالم

 

وشدد سليمان، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يبهر العالم والإنسانية معا، ليس فقط بإنجاز هذا المشروع الضخم، بل برؤية حضارية متكاملة تعيد لمصر وجهها الثقافي المشرق، وتضعها في صدارة المشهد الحضاري عالميا.

ولفت سليمان إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل هو تحفة معمارية وإنسانية تمثل أعظم مشروع حضاري في القرن الحالي، حيث يجمع بين عبق الماضي وتكنولوجيا العصر، ليبقى شاهدا خالدا على عظمة المصريين وقدرتهم على صنع المستحيل.

 

شعار "أهلا بكم في أرض السلام".. رسالة مصر للعالم من سماء المتحف الكبير

 

وأكد عاصم سليمان أن مشهد طائرات الدرونز التي حملت لافتة كتب عليها "Welcome to the Land of Peace"، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كان من أبرز لحظات الحفل وأكثرها تعبيرا عن الرسالة الحضارية والإنسانية التي تحملها مصر للعالم، مشيرا إلى أن هذه اللافتة، التي ارتفعت في سماء القاهرة أمام أنظار ضيوف مصر من مختلف دول العالم، لم تكن مجرد عرض بصري مبهر، بل كانت دلالة رمزية قوية على أن مصر كانت ولا تزال أرض السلام، وجسرا للتواصل بين الحضارات، ومكانا يجمع بين التاريخ العريق والطموح المعاصر.

 

بالزي الفرعوني وشاشات العرض، الدقهلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

سماء المتحف المصري الكبير تتزين بهولوجرامات ملوك مصر القديمة والأهرامات

 

