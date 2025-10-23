جمال موسيالا يعود إلى بايرن ميونخ بعد إصابته المروعة ويكشف موقفه من المباريات

عادت الابتسامة إلى وجه جمال موسيالا، بعدما فتح باب مركز الأداء في مقر نادي بايرن ميونخ الألماني، وشعر أخيرا بالعشب تحت قدميه، في مشهد انتظره عشاق النادي البافاري طويلا.

تعليق جمال موسيالا على عودته من الإصابة

وقال نجم خط وسط بايرن ميونخ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "كان أمرا عظيما بالنسبة لي أن أعود إلى الملعب، كان شعورا رائعا".

وأضاف أن التدريب في الهواء الطلق كان مميزا، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو أن "قدمي كانت بحالة جيدة".

رحلة تأهيل موسيالا والعودة إلى الملعب

مر نحو ثلاثة أشهر ونصف منذ تعرض موسيالا لخلع في الكاحل وكسر في عظمة الشظية، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن العمل يوميا في برنامج إعادة التأهيل، متقدمًا خطوة بخطوة نحو لحظة العودة المنتظرة.

وقد شهد اليوم الخميس نقطة تحول مهمة في رحلة التعافي، إذ خاض اللاعب الدولي الألماني، البالغ من العمر 22 عامًا، أول حصة جري له على الملعب التدريبي في سابينير شتراسه، إلى جانب بعض تمارين التنسيق مع مدرب اللياقة البدنية سيمون مارتينيلو، واصفًا هذه اللحظة بأنها "خطوة كبيرة جدًا".

تجنب التسرع في العودة للمباريات

تحدث موسيالا عن مراحل التعافي قائلًا: "قفزتي الأولى قبل بضعة أسابيع، ثم جريي الأول على الجهاز، والآن على أرض الملعب، أعتقد أننا نتقدم خطوة جديدة إلى الأمام كل أسبوع". وأضاف أنه يسعى حاليًا إلى "التعود على الجري مرة أخرى، وبناء السرعة، وبعد ذلك سأبدأ بالكرة، المراوغة، التمرير، التسديد".

وأشار النجم الشاب إلى أنه لا يريد التسرع في العودة قائلًا: "الأمر يسير دائمًا خطوة بخطوة، لا تريد أن تفعل أي شيء بسرعة كبيرة.. عندما أعود، أريد أن أكون جاهزًا بنسبة 100 في المئة وبمستوى جيد، ولهذا السبب نأخذ وقتنا".

