مدير اليونيسكو: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم تدعو للسلام والمعرفة

أكد الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو، أن الأحلام الكبيرة لا تولد في يوم وليلة، بل تُبنى برؤية واضحة وتسخير الموارد وسنوات من التعب والإصرار وإرادة جماعية مؤمنة بالحلم، مشيرًا إلى أن هذه الدروس تعلمها خلال ست سنوات من عمله في مشروع المتحف المصري الكبير.

وقال العناني، خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف، إن نفس الدروس ألهمته ورسمت ملامح رؤيته في حملته الانتخابية لمنصب مدير عام اليونسكو تحت شعار "من أجل الشعوب".

وأضاف أن افتتاح المتحف يمثل دعوة مفتوحة للأطفال والمجتمعات والباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم ليأتوا ويكتشفوا ويعيشوا روح حضارة تقول إن الإنسانية راسخة بأساسها السلام والحوار والعدالة والتناغم.

وشدد العناني على أن هذا الافتتاح العالمي يعكس قيمة الجهد المتواصل والعمل الجماعي الذي أخرج هذا الصرح الحضاري إلى النور، مؤكّدًا أن مصر تقدم اليوم رسالة حضارية متجددة تثبت أن الإنسانية تتحقق عبر المعرفة والتاريخ والانفتاح على الآخر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

