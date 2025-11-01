حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير تأشيرات عمرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على توفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تحريات الأموال العامة تكشف نشاطًا إجراميًا في الاحتيال الديني

كانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام عاطل – له معلومات جنائية – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر إيهامهم بقدرته على استخراج تأشيرات عمرة مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

صفحات مزيفة وشركات وهمية للإيقاع بالضحايا

كشفت التحريات أن المتهم أنشأ عددًا من الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات سياحة غير حقيقية، للترويج لخدمات مزيفة وتلقي تحويلات مالية من المواطنين الراغبين في أداء العمرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على 4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول (لاب توب)، وبفحصها تبين احتواؤها على محادثات وبيانات تثبت تورطه في وقائع النصب والاحتيال.

النيابة تأمر بحبس المتهم واستكمال التحقيقات

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني.

