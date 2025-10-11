السبت 11 أكتوبر 2025
حبس عاطل بتهمة تهديد والدته وشقيقته بسلاح أبيض وتعاطي المخدرات بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بحبس عاطل بتهمة تهديد سيدة بسلاح أبيض وتعاطي المخدرات في منطقة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.

بالفحص تبين تلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم – بتضررها من شقيقها الظاهر بالفيديو لقيامه بتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض لرفضهما إعطاءه مبلغًا ماليًا.

تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومن متعاطى المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

