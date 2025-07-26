الصحة: نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من مبيض سيدة ستينية بالعجوزة النموذجي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي في إجراء جراحة نادرة ومعقدة لإستئصال ورم ضخم من مبيض سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا.

وكانت المريضة قد خضعت لفحوصات طبية شملت تصوير بالرنين المغناطيسي، والذي كشف عن وجود كيس كبير على المبيض الأيسر بأبعاد 25 × 22 سم، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

استئصال المبيض الأيسر بالكامل وإزالة الورم بالكامل بنجاح

وأكدت وزارة الصحة أنه تم إجراء استكشاف جراحي شامل، نتج عنه استئصال المبيض الأيسر بالكامل، وإزالة الورم بالكامل بنجاح، إلى جانب إصلاح فتق سري تم اكتشافه أثناء الجراحة.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية الناجحة تعكس الجاهزية العالية والكفاءة الطبية المتميزة التي يتمتع بها الطاقم الطبي بالمستشفى، وقد تم نقل المريضة إلى قسم الرعاية لمتابعة حالتها الصحية، وسط تحسن ملحوظ في وضعها العام.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء جراحة عاجلة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث تم استئصال ورم خبيث بالمخ بشكل كلي مع الحفاظ على الأوعية الدموية الهامة والقشرة المخية الوظيفية.

وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد

وكانت الطفلة قد وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي وضعف بالجانب الأيسر من الجسم، وعلى الفور أجريت لها أشعة مقطعية على المخ كشفت عن وجود ورم في الجانب الأيمن من المخ مصحوب بارتشاح مائي شديد.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم حجز الحالة في الرعاية المركزة، واستكمال الفحوصات الطبية وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، التي أكدت وجود ورم خبيث بالمخ.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم تجهيز الطفلة على وجه السرعة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم استئصال الورم بنجاح مع الحفاظ على الوظائف الحيوية الدقيقة للمخ.

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