تصيب 20% من السيدات، أعراض أكياس المبيض وطرق علاجها المختلفة

تُعد أكياس المبيض ظاهرة شائعة جدًا بين النساء، وغالبًا ما تكون مؤشرًا طبيعيًا على الإباضة ولا تُسبب أي أعراض، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تُشير إلى حالة مرضية كامنة تتطلب التدخل الطبي أو الاستئصال.

تقع المبيضان، وهما جزء أساسي من الجهاز التناسلي الأنثوي، في أسفل البطن على جانبي الرحم، ويُنتجان البويضات، بالإضافة إلى هرموني الإستروجين والبروجسترون.

ما هي أكياس المبيض؟

تُعرف أكياس المبيض بأنها أكياس مملوءة بالسوائل تتشكل على أحد المبيضين أو كليهما، وتُشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 20% من النساء يُصبن بكيس حوضي واحد على الأقل خلال حياتهن وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ولكن معظم هذه الأكياس حميدة (غير سرطانية) ولا تستدعي الاستئصال.

أنواع أكياس المبيض

تتعدد أنواع أكياس المبيض، وتشمل الأكياس الجلدية وأكياس بطانة الرحم، ومع ذلك، تُعد الأكياس المملوءة بالسوائل التي تتكون خلال الدورة الشهرية هي الأكثر شيوعًا، وتُقسم إلى نوعين رئيسيين:

الأكياس الجريبية: خلال الدورة الشهرية، تنمو البويضة داخل كيس يُسمى الجريب، والذي يقع داخل المبيضين. في الأحوال الطبيعية، ينفتح الجريب ويُطلق البويضة. ولكن إذا لم ينفتح الجريب، يمكن أن يتجمع السائل الموجود بداخله ويُشكل كيسًا على المبيض.

أكياس الجسم الأصفر: الجسم الأصفر هو بنية حميدة تظهر في المبيض بعد إطلاق البويضة، وتتمثل وظيفته في إفراز الهرمونات اللازمة للحمل. يتحلل الجسم الأصفر بعد بضعة أيام ما لم يحدث الحمل. وفي بعض الحالات، قد لا يتحلل الجسم الأصفر، بل يتجمع داخله سائل إضافي، مما يؤدي إلى تكوين كيس.

أنواع أخرى من أكياس المبيض لا تتكون كجزء من الدورة الشهرية الطبيعية تشمل:

الأكياس الجلدية: قد تحتوي هذه الأكياس على مكونات متنوعة مثل الشعر، الدهون، وأنسجة أخرى.

أورام بطانة الرحم: تتكون عندما تنمو الأنسجة التي تُبطن الرحم عادةً في أماكن خارج الرحم وتلتصق بالمبيضين. غالبًا ما تُصيب هذه الأكياس النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم الشديد.

أورام الكيسات الغدية: تتطور هذه الأكياس على السطح الخارجي للمبيضين.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS): تُعاني بعض النساء من متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة تُشكل فيها المبايض العديد من الأكياس الصغيرة، مما يُسبب تضخم المبايض. إذا تُرِكت دون علاج، يمكن أن تُؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى العقم.

أعراض أكياس المبيض

غالبًا ما تكون أكياس المبيض غير مُسببة لأي أعراض. ومع ذلك، قد تظهر الأعراض إذا نما الكيس في الحجم، وقد تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

انتفاخ أو تورم البطن.

ألم أثناء حركة الأمعاء.

ألم في الحوض قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

ألم أثناء الجماع.

ألم في أسفل الظهر أو الفخذين.

ألم في الثدي.

غثيان وقيء.

مؤشرات تمزق كيس المبيض أو التواء المبيض

تُعد الأعراض الشديدة مؤشرًا محتملًا على التواء المبيض أو تمزق الكيس، وهي حالات نادرة ولكنها خطيرة وتستدعي عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض:

ألم شديد أو حاد في الحوض.

حمى.

إغماء أو دوار.

سرعة التنفس.

طرق علاج تكيس المبيض

معظم تكيسات المبيض حميدة وتختفي تلقائيًا دون علاج، وتُسبب أعراضًا طفيفة، إن وُجدت، ويمكن للعلاجات المنزلية، مثل العلاج الحراري، أن تُساعد في تخفيف أي أعراض.

ومع ذلك، إذا كان العلاج ضروريًا، سيعتمد نوع العلاج على نوع الكيس. عادةً ما تتطلب بعض التكيسات الأكبر حجمًا، أو أكياس بطانة الرحم، أو التكيسات السرطانية، الإزالة الجراحية.

تشمل خيارات الجراحة ما يلي:

تنظير البطن: يُجري الطبيب تنظير البطن عن طريق عمل عدة شقوق صغيرة بالقرب من السرة وإدخال أداة صغيرة في البطن لإزالة الكيس.

فتح البطن: في هذا الإجراء، يُمكن للطبيب إزالة الكيس جراحيًا من خلال شق كبير في البطن. يُمكن بعد ذلك إجراء خزعة إذا كان هناك قلق بشأن السرطان.

المضاعفات المحتملة لتكيسات المبيض

في حالات نادرة، قد يكتشف الطبيب وجود كتلة كيسية سرطانية في المبيض أثناء الفحص الروتيني.

التواء المبيض هو أحد المضاعفات النادرة الأخرى لتكيسات المبيض، ويحدث عندما يتسبب كيس كبير في التواء المبيض أو تحركه من موضعه الأصلي، مما يُقطع إمداد المبيض بالدم. إذا لم يُعالج، قد يُسبب التواء المبيض تلفًا أو موتًا لأنسجة المبيض.

نادرًا ما تُسبب التكيسات المتمزقة ألمًا شديدًا ونزيفًا داخليًا، وتزيد هذه المضاعفات من خطر الإصابة بالعدوى، وقد تُهدد الحياة إذا تُرِكت دون علاج.

الوقاية من تكيسات المبيض

إذا كانت المرأة تُعاني من تكيسات مبيض متكررة، فقد يصف لها الطبيب موانع الحمل الفموية لوقف الإباضة ومنع ظهور تكيسات جديدة، ويمكن أن تُساعد موانع الحمل الفموية أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض، والذي يزداد خطر الإصابة به لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

تُساعد الفحوصات النسائية الروتينية الطبيب على اكتشاف أكياس المبيض مبكرًا، ويُشدد على أهمية استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض قد تُشير إلى وجود مشكلة، مثل:

تغيرات في الدورة الشهرية.

ألم مستمر في الحوض.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

امتلاء البطن.

تُعد أكياس المبيض الحميدة نادرة التحول إلى سرطانية، ومع ذلك قد تتشابه أعراض سرطان المبيض مع أعراض كيس المبيض، ولذلك من الضروري زيارة الطبيب والحصول على التشخيص الدقيق.

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