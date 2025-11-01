جنوى الإيطالي يطيح بمدربه باتريك فييرا
أعلن نادي جنوى الإيطالي، اليوم السبت، إنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا بالتراضي بين الطرفين.
جنوى يطيح بمدربه باتريك فييرا
قال النادي في بيان رسمي عبر منصة إكس: "يعلن نادي جنوى لكرة القدم أن باتريك فييرا لم يعد مدربًا للفريق الأول".
وتابع: "يتقدم النادي بالشكر للمدرب وجهازه الفني على تفانيهم واحترافيتهم التي أظهروها طوال مسيرتهم المهنية، ويتمنى لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الاحترافية".
وأضاف: "عُهد إلى المدرب روبرتو مورجيتا بقيادة الفريق الأول مؤقتًا، بمساعدة المدرب دومينيكو كريشيتو".
ويحتل جنوى المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط فقط من 9 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم.
