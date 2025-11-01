مواجهات من العيار الثقيل، جدول مباريات ليفربول خلال نوفمبر

يخوض نادي ليفربول سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر نوفمبر 2025 في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح.

جدول مباريات ليفربول في شهر نوفمبر

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول خلال الشهر بتوقيت القاهرة

ليفربول ضد استون فيلا

الملعب: أنفيلد

الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 4 نوفمبر

ليفربول ضد ريال مدريد

الملعب: أنفيلد

دوري أبطال أوروبا

الأحد 9 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول

الملعب: الاتحاد

الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 22 نوفمبر

ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الملعب: أنفيلد

الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 26 نوفمبر

ليفربول ضد بي إس في آيندهوفن

الملعب: أنفيلد

دوري أبطال أوروبا

الأحد 30 نوفمبر

وست هام ضد ليفربول

الملعب: استاد لندن

الدوري الإنجليزي الممتاز

من المنتظر أن يكون شهر نوفمبر حاسمًا في مسيرة ليفربول هذا الموسم، حيث يسعى الفريق إلى العودة لسكو الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

