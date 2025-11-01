السبت 01 نوفمبر 2025
فان دايك يوجه رسالة قوية للاعبين والجماهير قبل مواجهة أستون فيلا

فان دايك
فان دايك

وجّه قائد ليفربول فيرجيل فان دايك رسالة قوية لزملائه ولاعبي الفريق قبل مواجهة أستون فيلا مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبًا الجميع بالعمل على استعادة نغمة الانتصارات بعد النتائج السلبية الأخيرة.

رسالة فان دايك 

وقال فان دايك في تصريحاته: “لا أحد منا يحب ما يحدث، ولكن صدقوني عندما أقول إن لدي ثقة كاملة في جودة وشخصية هذا الفريق. أرى الجهد الذي يُبذل يوميًا، وأرى قدرة لاعبينا، ولكن الآن علينا أن نخرج إلى الملعب ونثبت ذلك”."

وأضاف قائد الريدز: “الجميع، وأنا منهم، يجب أن يقف ويُظهر نفسه. علينا أن نتحمل المسؤولية ونُعيد الفريق إلى المسار الصحيح، لأن جماهيرنا تستحق الأفضل”.

ويأمل ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت في تحقيق فوز يعيد الفريق إلى المنافسة على قمة جدول الدوري بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في الأسابيع الماضية.

الجريدة الرسمية