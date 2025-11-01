ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مدينة إسطنبول التركية تستضيف يوم الاثنين المقبل، اجتماعا وزاريا لعدد من الدول العربية والإسلامية، لبحث "تطورات خطة السلام الأمريكية المتعلقة بغزة.

اجتماع عربي إسلامي بتركيا لبحث خطة السلام الأمريكية في غزة

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي / كومسيك".

ويشارك في الاجتماع الدول التي التقى قادتها أو وزراؤها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويتوقع أن يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وباكستان، وإندونيسيا، إضافة إلى تركيا.

ويهدف الاجتماع، إلى "تقييم الخطوات التي أنجزت، ومناقشة المرحلة المقبلة من الجهود الدبلوماسية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.