خارج الحدود

اجتماع عربي إسلامي بتركيا لبحث خطة السلام الأمريكية في غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مدينة إسطنبول التركية تستضيف يوم الاثنين المقبل، اجتماعا وزاريا لعدد من الدول العربية والإسلامية، لبحث "تطورات خطة السلام الأمريكية المتعلقة بغزة.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي / كومسيك".

ويشارك في الاجتماع  الدول التي التقى قادتها أو وزراؤها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويتوقع أن يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وباكستان، وإندونيسيا، إضافة إلى تركيا.

ويهدف الاجتماع، إلى "تقييم الخطوات التي أنجزت، ومناقشة المرحلة المقبلة من الجهود الدبلوماسية".

