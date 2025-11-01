السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة بقطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا على أهداف متفرقة في شمال وسط وجنوب قطاع غزة.

قصف إسرائيلي متفرق في قطاع غزة 

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى قصف مكثف من الزوارق الحربية الصهيونية في بحر جنوب القطاع.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية تأكيدها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل فجر اليوم في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفجر منزلا ووضع مكعبات صفراء تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق رصاص.

من جهة أخرى، أعلن مستشفى العودة - النصيرات أنه "استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية جثمان شهيد تم انتشاله من مدينة الزهراء، وإصابة من جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

أما في الشمال فقد نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

