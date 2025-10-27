الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ليبرمان: أبلغنا الإدارة الأمريكية برفضنا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

ليبرمان، فيتو
ليبرمان، فيتو

قال أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الإثنين: أبلغنا الإدارة الأمريكية برفضنا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة.

وقبل وقت سابق، كانت  كشفت صحيفة معاريف  العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة رفض حكومته القاطع لأي وجود تركي في قطاع غزة ضمن الترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، التي تسعى واشنطن من خلالها لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات في القطاع.

وبحسب الصحيفة، أكد نتنياهو خلال لقاءاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، أن مشاركة تركيا في أي دور بغزة تمثل تجاوزًا لخط أحمر إسرائيلية.

وأضاف أن "إسرائيل" لن تقبل بأي دور تركي، حتى لو كان إنسانيًا أو مدنيًا، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة الامريكية إسرائيل القوة الدولية الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة

مواد متعلقة

تركيا تشيد بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته إلى شمال العراق

ليبرمان يدعو لاحتلال قطاع غزة بالكامل

ليبرمان: نتنياهو يضحي بالأسرى والجنود لإرضاء شركائه

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads