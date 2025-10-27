ليبرمان: أبلغنا الإدارة الأمريكية برفضنا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

قال أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الإثنين: أبلغنا الإدارة الأمريكية برفضنا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة.

وقبل وقت سابق، كانت كشفت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة رفض حكومته القاطع لأي وجود تركي في قطاع غزة ضمن الترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، التي تسعى واشنطن من خلالها لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات في القطاع.

وبحسب الصحيفة، أكد نتنياهو خلال لقاءاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، أن مشاركة تركيا في أي دور بغزة تمثل تجاوزًا لخط أحمر إسرائيلية.

وأضاف أن "إسرائيل" لن تقبل بأي دور تركي، حتى لو كان إنسانيًا أو مدنيًا، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

