وفاة شقيقة الفنان عمر الحريري

أعلنت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عن وفاة عمتها منذ قليل، بعد صراع مع المرض، دون الإفصاح عن موعد ومكان الجنازة.

وكتبت ميريت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أمي الثانية نعمت هانم الحريري، في ذمة الله، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة. والدة شيرين مرڤت محمد محمود، جدة هنا منصور وأمين وعمر كفافي، ربنا يصبركم ويصبرنا يا رب”.

وكانت كشفت الفنانة ميريت عمر الحريري، العديد من أسرار حياتها، حيث تحدثت عن كواليس تجربة مرضها، وإصابتها بالسرطان، كاشفة فضل الاستغفار عليها في النجاة من تلك المحنة، كما أكدت أنها تحافظ على تأدية الصلوات منذ أكثر من 30 عامًا، موضحة أن والدها هو من شجعها على ذلك من البداية.

