حوادث

حبس 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة

متهمة
متهمة

أمرت النيابة العامة بحبس 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 10 سيدات بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وبدون أي تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من ضبطهن بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الآداب العامة ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في الجرائم المخلة بالأخلاق.

