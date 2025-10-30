الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمة بإدارة نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة حبس سيدة تدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

اتهام سيدة بإدارة نادٍ بدون ترخيص

 

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بإدارة سيدة لنادٍ صحى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية. 

 

 وألقى القبض على المتهمة بصحبتها 5 سيدات "2 منهم لهم معلومات جنائية"، شخصين "يحملان جنسية دول أخرى"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى في الأعمال المنافية للآداب. 

 

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية باستغلال النادي الصحي في استقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب لتحقيق مكاسب مالية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة الشيخ زايد

مواد متعلقة

قرار جديد ضد المتهم في واقعة دهس طفل ووالده بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

يانيك فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما السبب؟

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية