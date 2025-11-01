حكم رادع لعاطل احترف سرقة بطاريات السيارات فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح "الكبود" بـ منطقة عين شمس بالقاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، قد تلقت عدة بلاغات من الأهالي، تفيد بسرقة بطاريات السيارات الخاصة بهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تكرار تلك الوقائع.. وتوصلت التحريات إلى أن عاطلا وراء سرقة بطاريات السيارات، وأضافت التحريات أن المتهم اعتاد التجول فى أوقات مختلفة سواء ليلا أو نهارا، وذلك عن طريق المغافلة وفتح كبود السيارة باستخدام آلة حادة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 سرقات بطاريات سيارات فى منطقة عين شمس، وأنه باع الواحدة بمبلغ 300 لعامل خردة، مع علم الأخير بأنها مسروقة، وأرشد عن مكان عامل الخردة.

تم استهداف عامل الخردة وتم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من البطاريات المسروقة داخل مخزن خاص به.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم بسرقة بطاريات السيارات إلى النيابة العامة، التى قدمته إلى المحاكمة الجنائية، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها المتقدم ضده.

