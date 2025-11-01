السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حكم رادع لعاطل احترف سرقة بطاريات السيارات فى عين شمس

محكمة؛ فيتو
محكمة؛ فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح "الكبود" بـ منطقة عين شمس بالقاهرة بالسجن المشدد  3 سنوات. 

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، قد تلقت عدة بلاغات من الأهالي، تفيد بسرقة بطاريات السيارات الخاصة بهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تكرار تلك الوقائع.. وتوصلت التحريات إلى أن عاطلا وراء سرقة بطاريات السيارات، وأضافت التحريات أن المتهم اعتاد التجول فى أوقات مختلفة سواء ليلا أو نهارا، وذلك عن طريق المغافلة وفتح كبود السيارة باستخدام آلة حادة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 سرقات بطاريات سيارات فى منطقة عين شمس، وأنه باع الواحدة بمبلغ 300 لعامل خردة، مع علم الأخير بأنها مسروقة، وأرشد عن مكان عامل الخردة.

تم استهداف عامل الخردة وتم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من البطاريات المسروقة داخل مخزن خاص به.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم بسرقة بطاريات السيارات إلى النيابة العامة، التى قدمته إلى المحاكمة الجنائية، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها المتقدم ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة قسم شرطة عين شمس

مواد متعلقة

سرقة مجوهرات ثمينة من تمثال مريم العذراء بكنيسة شهيرة في إسبانيا

الأكثر قراءة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية