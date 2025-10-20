الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة لص بطاريات السيارات في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح "الكبود" بـ منطقة عين شمس إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري.    

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه سرق 4 سيارات وباع كل بطارية يسرقها بمبلغ 300 جنيه لعامل خردة يعلم أنه يقوم بسرقة هذه البطاريات من داخل السيارات.  

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح “الكبود".  

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع، وأرشد عن المسروقات التي تم العثور عليها داخل مخزن خردة، يديره أحد عملائه وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

الجريدة الرسمية