تجديد حبس المتهمين بقتل راعي أغنام بالمحلة والتخلص من جثته في الترعة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهمين في واقعة قـتل راعي أغنام بمركز المحلة الكبرى 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب اعترافهم بارتكاب الجريمة والتخلص من جثته في إحدى الترع بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالاعتداء عليه حتى فارق الحياة ثم ألقوا بجثمانه داخل ترعة لمحاولة إخفاء معالم الجريمة.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بورود بلاغ من إحدى السيدات بتغيب نجلها البالغ من العمر نحو ثلاثين عامًا ويعمل غنّامًا عقب خروجه من منزله مستقلًا دراجة بخارية متوجهًا إلى قرية نيشان بدائرة المركز، ولم يعد منذ ذلك الحين ما أثار قلق أسرته ودفعهم للإبلاغ.

على الفور وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة لفحص ملابسات الواقعة وتتبع خط سير المجني عليه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية مرتكبي الجريمة وتبين أنهما اثنان من جيرانه تربطهما به علاقة سابقة قاما بانتظاره أثناء عودته من عمله، واستدرجاه إلى منطقة نائية ثم اعتديا عليه باستخدام أداة حادة (شقرف) موجهين له ضربة قاتلة في الرأس أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بعد ارتكاب الجريمة بربط الجثمان ووضعه داخل جوال ثم نقلاه على دراجة بخارية لمسافة تجاوزت 30 كيلومترًا قبل أن يُلقيا به داخل ترعة بقرية كراكات التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام بسبب خلافات سابقة على أماكن الرعي وأرشدا عن مكان الجثمان والدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.