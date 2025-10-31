محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن الانتهاء من تجهيز وتركيب ١٢٥ شاشة عرض عملاقة على مستوى المحافظة، لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥ في حدث عالمي، يمثل صفحة جديدة من صفحات مجد الحضارة المصرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة متابعة الحدث التاريخي لأكبر عدد من المواطنين في جميع المحافظات.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية شاركت في إعداد خطة شاملة لتوزيع الشاشات داخل الميادين العامة والأحياء والمراكز والقرى والأندية والمدارس ومراكز الشباب بما يضمن تغطية شاملة تتيح لكل مواطن فرصة متابعة الاحتفالية في أجواء وطنية تليق بعظمة الحدث.

وأضاف «الجندي» أن الغربية تحتفل بالحدث الأضخم في تاريخ مصر وهي في أبهى صورها موجهًا القيادات التنفيذية بتوفير كل سبل المشاركة الشعبية ورفع درجة الاستعداد داخل المدن والمراكز لتتحول الغربية إلى لوحة مضيئة تعبر عن فخر المصريين بتراثهم الخالد.

وفي إطار هذه الخطة تم الانتهاء من تركيب الشاشات في مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس على النحو التالي:

أولًا: الأندية الرياضية



تشارك ستة أندية كبرى في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال بث مباشر عبر شاشات عملاقة داخل مقراتها وهي: نادي طنطا الرياضي، نادي نيوكاسل، نادي سيتي كلوب، نادي إيزي سبورت العبد، نادي ماتريكس الرياضي الذي تم تزويده بـ تسع شاشات عرض داخلية لتغطية جميع أرجاء النادي، ونادي بلدية المحلة الكبرى.

ثانيًا: مراكز الشباب



أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية عن الانتهاء من تجهيز ٦٢ مركز شباب ونادٍ رياضي بمختلف مدن ومراكز المحافظة لبث الاحتفالية مباشرة وإتاحة مشاهدة الحدث التاريخي أمام المواطنين في أجواء وطنية مبهجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ بمشاركة أبناء الغربية في فرحة مصر بهذا الحدث العالمي.

وتشمل المراكز: مركز شباب محلة حسن، مركز شباب شيرا ملكان، مركز شباب صفط تراب، نادي الصيد الرياضي، نادي بلدية المحلة الرياضي، مركز شباب ميت بدر حلاوة، مركز شباب ميت حبيب، مركز شباب كفر العزيزية، مركز شباب الناصرية، مركز شباب الراهبين، مركز شباب الناوية، مركز شباب طليمة، مركز التنمية الشبابية بسمنود، مركز شباب محلة زياد، مركز التنمية الشبابية محمد صلاح بتجريح، مركز شباب كتامة، مركز شباب سلامون، مركز شباب الحاج أحمد، مركز التنمية الشبابية ببسيون، مركز شباب محلة أبو علي، مركز شباب بطينة، مركز شباب القيصرية، مركز التنمية الشبابية ببشبيش، مركز التنمية الشبابية بالمحلة الكبرى، مركز شباب دماط، مركز شباب سجين الكوم، مركز شباب أبشواي الملق، مركز شباب صرد، مركز شباب الشين، مركز شباب خباطة، مركز شباب محلة مرحوم، مركز شباب محلة منوف، مركز شباب شوني، مركز شباب العجيزي، نادي السكة الحديد بطنطا، نادي سيجر الرياضي، نادي النيابة الإدارية، مركز شباب نفيا، مركز شباب شبشير الحصة، مركز شباب حصة شبشير، مركز شباب نواج، مركز شباب تفهنا العزب، مركز شباب مسجد وصيف، مركز شباب الغريب، مركز شباب حانوت، مركز التنمية الشبابية بزفتى، نادي السنطة الرياضي، مركز شباب اشناواي، مركز شباب تطاي، مركز التنمية الشبابية بالجعفرية، مركز شباب شبرا قاص، مركز شباب شندلات، مركز شباب ميت يزيد، مركز شباب الدلجمون، مركز شباب أبيار، مركز شباب مشلة، مركز شباب دلبشان، مركز شباب كفر المحروق، مركز شباب قليب أبیار، مركز شباب قسطا، مركز شباب كفور بلشاي، ومركز شباب شبراريس.

ثالثًا: فعاليات الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب



تنظم مديرية الشباب والرياضة احتفالات موسعة بمراكز الشباب بمختلف المدن والمراكز احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير وتشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية متميزة حيث يشهد مركز التنمية الشبابية ببسيون يومًا رياضيًا بعروض تايكوندو وكاراتيه ومركز شباب نفيا بطنطا ثان عروض كونغ فو وفقرة التنورة ومركز شباب صفط تراب بالمحلة أول عروضًا رياضية وكاراتيه ومركز التنمية الشبابية بزفتى عرضًا مسرحيًا بمشاركة فريق الكورال ومركز شباب دماط بقطور عروض كاراتيه ومدرسة الكرة ومركز شباب الدلجمون بكفر الزيات عروض كاراتيه ومدرسة الكرة ومركز شباب محلة زياد بسمنود عروضًا رياضية مميزة ومركز التنمية الشبابية بالمحلة ثان فقرات لذوي الهمم وأكاديمية الكاراتيه وأكاديمية كرة القدم وعروضًا موسيقية لفريق الكورال فيما يقدم مركز شباب محلة منوف بطنطا أول أنشطة ثقافية وفنية ورياضية متنوعة ويختتم مركز شباب ميت يزيد بالسنطة اليوم الرياضي بعروض كاراتيه وفقرة التنورة وعرض فرعوني.

رابعًا: الفعاليات التعليمية داخل المدارس



وفي إطار مشاركة مديرية التربية والتعليم بالغربية في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير أعلنت المديرية عن تنفيذ برنامج شامل داخل عشر مدارس على مستوى الإدارات التعليمية، تبدأ فعالياته في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتتضمن بثًا مباشرًا للافتتاح إلى جانب فقرات فنية وثقافية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وتقام الفعاليات داخل: مدرسة سمارت الخاصة للغات بشرق طنطا، مدرسة رويال الخاصة بغرب طنطا، مدرسة الجيل المسلم الخاصة بشرق المحلة، مدرسة الفرير الخاصة بغرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتى، مدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات بالسنطة، مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات بكفر الزيات، مدرسة المستشار صفوت الإعدادية بسمنود، مدرسة ليدرز الخاصة بقطور، ومدرسة الصفا الخاصة ببسيون.

وتشمل الأنشطة عرض أفلام وثائقية عن المتحف المصري الكبير حتى بدء البث الرسمي للافتتاح وتنظيم استقبال فرعوني بالزي والموسيقى التراثية وتنفيذ جدارية فنية لأعمال الطلاب تعبر عن الحضارة المصرية إلى جانب ورشة رسم فرعوني يشارك فيها عشرة طلاب بكل مدرسة فضلًا عن عروض فنية بالزي الفرعوني يقدمها الطلاب والطالبات احتفالًا بالحدث التاريخي.

كما أعلنت المديرية عن تنظيم عشرين رحلة مجانية لزيارة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب بواقع رحلتين لكل إدارة تعليمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بتكلفة إجمالية قدرها ١٦٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ثلاث رحلات مجانية لطلاب ذوي الهمم من معهد النور ومدارس الصم والبكم والتربية الفكرية بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بتكلفة إجمالية قدرها ٢٤ ألف جنيه ، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إشراك جميع أبنائها في متابعة هذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية واعتزاز الدولة بتاريخها وهويتها الوطنية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية تحتفل بهذا الحدث التاريخي بروح وطنية صادقة تعكس مكانتها كعروس الدلتا وأنها تضع الإنسان في صدارة أولوياتها مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فخرًا لكل مصري ودعوة للعالم لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية التي لا تنضب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.