حبس المتهمين بقتل راعي أغنام في المحلة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية بحبس المتهمين بقتل راعي أغنام بمركز المحلة الكبرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن كشفت التحريات قيامهم بارتكاب الجريمة والتخلص من الجثة في إحدى الترع بسبب خلافات بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ترعة بدائرة مركز المحلة وتبين من التحريات أن المجني عليه يعمل راعي أغنام وأن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من المتهمين تجمعهما به خلافات سابقة.

القتيل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.