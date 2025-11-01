يحتضن ملعب آنفيلد مباراة فريق ليفربول، أمام نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا لاستعادة توازنه بالبريميرليج هذا الموسم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويأمل ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن بنفس العدد من النقاط.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتُذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

