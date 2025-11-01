السبت 01 نوفمبر 2025
المشرف الأسبق على المتحف المصري الكبير: الافتتاح حدث القرن ويتفوق على أسطورة موكب المومياوات

قال الدكتور حسين عبد البصير، المشرف العام الأسبق على مشروع المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف يمثل حدثًا أسطوريًّا وسيتفوق موكب المومياوات الملكية وموكب الكباش، ويشكل ما وصفه بـ "القرن الثقافي" نظرًا إلى المكانة التاريخية والثقافية للمتحف وأهمية مقتنياته.

وأضاف عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الإقبال الكبير من الزعماء والرؤساء العالميين على زيارة المتحف والمشاركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث يؤكد مكانة مصر الرائدة في الثقافة والسياحة والآثار، ويعكس حرص الدولة على صون تراثها الحضاري وتقديمه هدية للعالم.

أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تربط الماضي بالحاضر

وأشار إلى أن المتحف لا يقتصر على مقتنياته التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون، بل يمثل هوية مصرية حية واستمرارية الحضارات، حيث يربط بين الماضي والحاضر ويعيد للأجيال فهم جذور الإنسانية التي انطلقت من مصر القديمة لتؤثر في حضارات مثل اليونان القديمة، الحضارة العربية الإسلامية، وعصر النهضة.

جهود متواصلة منذ 1992 حتى الافتتاح

وأكد عبد البصير أن نجاح المشروع ثمرة جهود متواصلة منذ البداية في عهد الفنان فاروق حسني عام 1992، مرورًا بوضع حجر الأساس عام 2002، وإنشاء مركز التنظيم 2010، والعمل المكثف منذ 2012، وصولًا إلى الافتتاح اليوم.

وشدد على أهمية تكريم جميع من ساهموا في المشروع، تقديرًا لدور مصر الرائد في نشر الثقافة والحضارة عبر العصور.

 

صرح أثري حي

واختتم عبد البصير حديثه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل تعبير حي عن عبقرية المصريين القدماء والمعاصرين، ويستمر في تقديم الجمال والمعرفة للعالم بأسره.

