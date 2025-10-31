إلهام شاهين عن افتتاح المتحف الكبير: أنا بنت الحضارة المصرية القديمة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها واعتزازها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يمثل صرحًا عالميًا يعكس عظمة مصر وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين.



وقالت في مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية من البداية" بقناة الشمس: "المتحف صرح عظيم وشيء مشرف لمصر والتاريخ، إنه يبقى في متحف كبير بهذا الحجم هو الأكبر مساحة بين كل متاحف العالم علشان يستوعب العدد الكبير من التحف الأثرية".

مصر.. أرض أكثر من نصف آثار العالم

وأضافت إلهام شاهين أن المتحف المصري الكبير يعبر عن مكانة مصر التاريخية، باعتبارها تضم أكثر من نصف آثار العالم، مشيرة إلى أن المشروع يجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها وتقديمه للعالم في أبهى صورة، قائلة: "هذا المتحف فخر لكل مصري ومصدر اعتزاز أمام العالم كله".

موقع فريد يجمع بين الماضي والحاضر

وأشادت الفنانة بموقع المتحف الفريد الذي يطل على أهرامات الجيزة، قائلة: "جمال اللوكَيشن إنه يبقى متحف مفتوح ومغلق في نفس الوقت، لأن الأهرامات هي المتحف المفتوح الحقيقي اللي بيحكي تاريخ وعظمة مصر العريقة".

بنت الحضارة المصرية القديمة

واختتمت حديثها بتعبير صادق عن اعتزازها بجذورها، قائلة: "أنا فخورة جدًا وسعيدة بالحدث، وبأتفاخر قدام العالم كله إني مصرية، بنت الحضارة المصرية القديمة، الفراعنة العظام اللي علموا الدنيا كلها".

