البنتاجون يمنح ترامب الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن ثلاثة مسئولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" منحت البيت الأبيض الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بعد تقييم مفصل أكد أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبًا على المخزونات الأمريكية.

القرار النهائي بيد ترامب

وبحسب التقرير، ترك "البنتاجون" القرار السياسي النهائي في أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يحسم موقفه بعد من إرسال هذه الصواريخ إلى كييف.

ترامب متحفظ: لا نريد التخلي عن أسلحتنا

وكان ترامب عبّر، خلال غداء عمل في وقت سابق من الشهر الجاري بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن تحفظه على تزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ، قائلًا:"لا نريد أن نتخلى عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا".

الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض قبل اللقاء

وأوضحت "سي إن إن" أن هيئة الأركان المشتركة أبلغت البيت الأبيض بتقييمها العسكري قبل أيام من لقاء ترامب وزيلينسكي، وهو ما مهّد للنقاش السياسي حول الخطوة.

طلب أوكراني لاستهداف العمق الروسي

وكان زيلينسكي يسعى بشدة للحصول على صواريخ "توماهوك"، التي يصل مداها إلى نحو 1600 كيلومتر، بهدف تعزيز قدرة بلاده على استهداف منشآت النفط والطاقة داخل العمق الروسي بدقة وفعالية أكبر.

