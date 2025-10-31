عماد رشاد: محمد سلام نضيف وبقينا أصدقاء بسبب رحلة تايلاند

أعرب الفنان عماد رشاد عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف في أول بطولة مطلقة لمحمد سلام من خلال مسلسل كارثة طبيعية والذي يعرض حاليا، مؤكدا أنه وافق على العمل رغم انشغاله بالتصوير وقتها.

وقال عماد رشاد في تصريح خاص لـ"فيتو": اتعاملت مع سلام قبل كدة في مسلسل فلا لا لاند وقعدتنا مع بعض شهر ونص في تايلاند بسبب التصوير ويقينا أصدقاء ومرت السنين وجالي أوردر معه كضيف شرف وكنت مشغول بسبب التصوير واعتذرت وبعدها بيوم، سلام كلمني "قولتلة انسي اللي حصل خلاص أنا معاك ويهمني أقف جنبك في أول بطولاتك أن إنسان نضيف وجميل أوي والصداقة بتبان في السفر أكثر.

مـوعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3، حقق مسلسل كارثة طبيعية للفنان محمد سلام منذ انطلاق عرضه تفاعلًا واسعًا ونجاحًا لافتًا، بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المتميز، ليصبح من أبرز الأعمال التي جذبت الأنظار خلال الموسم الحالي، حيث يجمع بين الدراما الإنسانية والمواقف الكوميدية في قالب مختلف وممتع.

ومع تصاعد الأحداث وتشابك الخيوط بين الشخصيات، يترقب الجمهور عرض الحلقة الثالثة من العمل لمتابعة ما ستؤول إليه التطورات الجديدة بعد نهاية الحلقة السابقة التي تركت المشاهدين في حالة من التشويق.

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3، فمن المقرر أن تُطرح عبر منصة Watch It يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

