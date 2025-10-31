الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

ملك المغرب، فيتو
ملك المغرب، فيتو

أعرب محمد السادس العاهل المغربي، مساء اليوم الجمعة عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.

وقال ملك المغرب خلال كلمة له: "الأمم المتحدة اعتمدت مبادرة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع.. نشكر الرئيس الأمريكي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء المغربية.. أدعو الرئيس الجزائري إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

وشكر ملك المغرب الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وأفريقية على دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، معربا عن إشادته بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي.

 

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

وبحسب صحيفة «DW»، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة. 

وصوت 11 من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار  فيما أحجمت كل من روسيا والصين وباكستان والجزائر، عن التصويت  .

وأعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، 

 

حكما ذاتيا حقيقيا  للصحراء الغربية  تحت السيادة المغربية

وقال مجلس الأمن الدولي إن حكما ذاتيا حقيقيا  للصحراء الغربية  تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى"  للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا مجلس اليوم الجمعة (31 أكتوبر 2025) جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

 

تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية

وجدد مجلس الأمن  ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويواجه جبهة البوليساريو، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

العاهل المغربي مجلس الأمن الدولي الصحراء المغربية

