مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة.

وصوت 11 من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار فيما أحجمت كل من روسيا والصين وباكستان والجزائر، عن التصويت .

أعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وذلك وفقا لـ نبأ عاجل علي صحيفة «DW».

حكما ذاتيا حقيقيا للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية

وقال مجلس الأمن الدولي إن حكما ذاتيا حقيقيا للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا مجلس اليوم الجمعة (31 أكتوبر 2025) جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية

وجدد مجلس الأمن ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويواجه جبهة البوليساريو، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

