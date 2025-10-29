مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا لبحث تطورات أزمة السودان

كشفت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث آخر التطورات الميدانية والإنسانية في السودان، في ظل تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في عدد من الولايات لا سيما إقليم دارفور ومدينة الفاشر.

مناقشة مسارات الحل السياسي

وأوضحت المصادر أن الجلسة ستتناول سبل استئناف الحوار السياسي ووقف إطلاق النار، إضافة إلى مناقشة التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية وتداعيات الصراع على المدنيين ونزوح آلاف الأسر من مناطق القتال.

تحركات دولية متزايدة

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدولية المتواصلة لاحتواء الأزمة السودانية، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان وتضع حدًا لمعاناة السكان المدنيين.

وقال قائد ميليشيا الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" مساء اليوم الأربعاء: "نأسف لأحداث مدينة الفاشر ولكن الحرب فرضت علينا".

وادعى قائد الدعم السريع بالسودان: “الفاشر لم تكن آمنة وستكون بردا وسلاما على أهلها”، وذلك على حد تعبيره.

وتابع حميدتي مزاعمه: "سيتم القبض فورا على أي جندي أو ضابط ارتكب جرمًا وسنعلن نتيجة محاكمته فورا أمام الجميع".

