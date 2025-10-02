موقع TSA: الجزائر تنهي مهام سفيرها في لبنان بعد وصف ترامب بـ"راعي البقر" (فيديو)

كشف موقع "TSA" (كل شيء عن الجزائر)، نقلًا عن مصدر رسمي، الأربعاء، أن سلطات البلاد قررت إنهاء مهام السفير الجزائري في لبنان، كمال بوشامة.



وجاء القرار على خلفية تصريحات أدلى بها بوشامة مؤخرًا حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفه فيها بـ"راعي البقر" و"المريض النفسي" الذي "مكانه الطبيعي مستشفى للأمراض العقلية وليس قيادة أكبر قوة في العالم".

السفير الجزائري في #لبنان، كمال بوشامة، يصف الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب ب "راعي البقر" "المعتوه" الذي يجب ان يكون في "مستشفى المجانين" وذاك خلال ندوة في بيروت.



وأكد الموقع نقلًا عن مصادره أن تلك التصريحات اعتُبرت "خروجًا عن الإطار الدبلوماسي" و"رأيًا شخصيًّا لا يلزم الدولة الجزائرية"، مضيفًا أن بوشامة "ابتعد عن الثوابت والقيم التي تميز الدبلوماسية الجزائرية"، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وكان كمال بوشامة قد عُين سفيرًا في لبنان في فبراير الماضي، قبل أن يُعتمد أيضًا لدى قبرص في مايو الماضي مع إقامة في بيروت.

