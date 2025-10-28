الخضروات الخضراء من أكثر أنواع الأغذية فائدة لصحة الإنسان، لما تحتويه من فيتامينات، ومعادن، وألياف، ومضادات أكسدة تُسهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض، وتُعزز الصحة العامة من الداخل والخارج.

ومن بين أبرز هذه الخضروات الخضراء التي لا يخلو منها المطبخ العربي: البقدونس، الجرجير، الكرفس، الكزبرة الخضراء، والشبت. ورغم أن كثيرين يستخدمونها فقط كزينة للأطباق أو لإضفاء نكهة مميزة على الطعام، فإن قيمتها الغذائية والعلاجية تفوق ذلك بكثير.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الخضروات الخضراء – البقدونس، الجرجير، الكرفس، الكزبرة الخضراء، والشبت – هي عناصر غذائية وطبية متكاملة تساهم في حماية الجسم من الداخل، وتعزز الجمال من الخارج. فهي تنقي الدم، وتدعم الكبد والكلى، وتحسن الهضم، وتمنح البشرة والشعر حيوية ونضارة.



5 خضروات لصحة جسمك وبشرتك وشعرك



فيما يلي تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد كل نوع منها، في السطور التالية:

فوائد ماء البقدونس

البقدونس – ملك الخضروات المنقية للجسم

يُعتبر البقدونس من أشهر النباتات العطرية المستخدمة في المطبخ المصري والعربي، وهو غني بفيتامينات عديدة مثل (A، C، K) والمعادن كالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.



ينقّي الجسم من السموم: البقدونس يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الكلى على طرد الأملاح الزائدة والسموم المتراكمة في الجسم. لذلك يُنصح بشرب منقوع البقدونس لمن يعانون من احتباس السوائل أو انتفاخ القدمين.

يعزز صحة الكلى والمثانة: يُعتبر من أكثر النباتات المفيدة في دعم وظائف الكلى ومنع تكوّن الحصوات.

يدعم الجهاز المناعي: لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساعد البقدونس في تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات والعدوى.

يحافظ على نضارة البشرة: مضادات الأكسدة الموجودة فيه تُقاوم الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، كما أن عصيره يُستخدم أحيانًا لتفتيح البشرة وتنقيتها من البقع.

ينعش رائحة الفم: مضغ أوراق البقدونس بعد تناول الطعام ينعش الفم ويزيل الروائح غير المرغوبة بفضل زيوته العطرية القوية.

الجرجير – سر الشعر القوي والبشرة المشرقة

الجرجير للصحة

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالفوائد الصحية والجمالية، ويُعتبر من أقدم النباتات التي استُخدمت في الطب الشعبي.

يغذي الشعر ويمنع تساقطه: يحتوي الجرجير على الزنك والحديد وفيتامين A وC، وهي عناصر أساسية لتقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه. كثير من النساء يستخدمن عصير الجرجير في وصفات طبيعية للعناية بالشعر.

ينظّم مستوى السكر في الدم: الجرجير من الخضروات منخفضة السعرات والغنية بالألياف، مما يساعد على تنظيم امتصاص السكر ويقي من ارتفاع مستوياته المفاجئة.

يحمي من الأنيميا: بفضل احتوائه على الحديد وحمض الفوليك، فهو يقوّي الدم ويمنع فقر الدم.

يدعم صحة القلب: يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم وتحسين الدورة الدموية.

يحسّن الهضم: يساعد في تحفيز العصارات الهضمية وتخفيف الانتفاخ والغازات، لذا يُنصح بتناوله مع الوجبات الدسمة.

الكرفس – الغذاء المثالي لتنظيف الجسم

الكرفس من الخضروات الغنية بالألياف والماء، وله خصائص مميزة في تعزيز عملية الهضم وتنقية الجسم من السموم.

يساعد على خسارة الوزن: الكرفس يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا ويمنح إحساسًا سريعًا بالشبع، لذلك يدخل في أنظمة الدايت والديتوكس.

ينظّم ضغط الدم: يحتوي على مركب "الفثاليدات" الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع بطريقة طبيعية.

مضاد قوي للالتهابات: يحتوي الكرفس على مضادات أكسدة قوية تقلل التهابات المفاصل والأنسجة.

يحسّن عملية الهضم: الألياف الموجودة فيه تُنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

يرطّب الجسم: بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

الكزبرة الخضراء – صديقة الجهاز الهضمي

الكزبرة الخضراء ليست مجرد بهار لإضافة النكهة، بل هي كنز صحي مليء بالعناصر المفيدة.

تحسّن الهضم وتمنع الانتفاخ: تساعد الكزبرة على تهدئة الجهاز الهضمي وطرد الغازات، كما تُستخدم في علاج عسر الهضم.

تنقّي الجسم من المعادن الثقيلة: أظهرت دراسات أن الكزبرة تساعد على طرد المعادن السامة مثل الزئبق والرصاص من الجسم.

تنظم مستويات السكر في الدم: تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وتنظيم إفراز الأنسولين.

تقلّل القلق وتساعد على النوم: تحتوي على مركبات طبيعية مهدئة للأعصاب، مما يجعلها مفيدة في تخفيف التوتر.

تعزز صحة البشرة: مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة تساعد في مكافحة حب الشباب والتصبغات الجلدية.

الشبت – العشب المهدئ والمنظّم للهضم

الشبت من النباتات العطرية التي لا يخلو منها المطبخ المصري، وله فوائد متعددة سواء للأطفال أو الكبار.

يساعد على الهضم ويمنع الغازات: الشبت معروف بقدرته على تهدئة المعدة وتخفيف المغص، لذلك يُنصح بإعطائه للأطفال في حالات الانتفاخ.

ينظّم الدورة الشهرية: يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على توازن الهرمونات الأنثوية، مما يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يدعم صحة العظام: لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، يعزز قوة العظام ويقي من الهشاشة.

يقوّي المناعة: بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العدوى.

يحسّن جودة النوم: زيت الشبت يحتوي على خصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

ولتحقيق أقصى فائدة، يُنصح بتناول هذه النباتات طازجة يوميًا في السلطات أو العصائر الخضراء، أو إضافتها للأطعمة المطهية في نهاية الطهي للحفاظ على قيمتها الغذائية.

فدمج هذه الخضروات في النظام الغذائي اليومي هو استثمار حقيقي في الصحة والجمال على المدى الطويل.

