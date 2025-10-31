الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: نزوح 12 مليون شخص في السودان منذ أبريل 2023

الفاشر، فيتو
الفاشر، فيتو

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مساء اليوم الجمعة: “تابعنا نزوح 12 مليون شخص في السودان منذ إبريل 2023”.

وبحسب وكالات إخبارية، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها، لافتة إلى أن السكان ينزحون من الفاشر دون أي أفق أو دعم.

وتابعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: "الفاشر كانت محاصرة منذ 500 يوم وطالبنا بممر آمن.. ينبغي ألا يتعرض أي مدني لهجوم أو مضايقات في الفاشر".

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم ميليشيا الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة: الحرب في ‎السودان مدمرة وعلينا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وأضافت الأمم المتحدة: نكثف دعوتنا إلى حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان.. الآلية الرباعية تعمل على تمهيد الطريق لحوار سوداني.. آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني.

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف  للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

