قدم صورة لائقة بالمصريين، الأوقاف تشيد بتصرف المواطن "شريف" بعد واقعة علم طريق المتحف الكبير

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوَّرًا للمواطن المصري "شريف"، في أحد شوارع مدينة الجيزة، على طريق يؤدي إلى المتحف المصري الكبير وقد تزين بأعلام الدول التي يتوافد مسئولوها إلى مصر للمشاركة في افتتاح متحف مصر الكبير – هدية مصر المتفردة إلى العالم.

وزارة الأوقاف تشيد بموقف المواطن شريف

تصادف مرور المواطن "شريف" بالمنطقة فرأى علم إحدى الدول وقد تهاوى بفعل الرياح، فبادر بتثبيت العلم في مكانه بعد أن تداعت من ضميره معاني الاحترام لقيمة الوطن والعَلَم كما اعتادها لوطنه، والروح المصرية الأصيلة في التعامل بمقتضيات الاحترام والإكرام لكل الناس عمومًا ولضيوف مصر خصوصًا، وتلاقت مع تلك المعاني أفكار باعثة على قيم الجمال الواجب في أن تكون صورة مصر وأهلها على أرقى ما تكون في استقبال ضيوفها وفي تقديم حضارتها للعالم.

فما أجمل هذا الوعي العميق في نفس عم "شريف"، وما أنبل هذا التصرف الذي لا يصدر إلا من قلب "شريف"، وما أروع مصر – حضارةً وشعبًا – عندما يكون هذا التصرف النبيل من أبنائها دلالةً على نفاسة معدنهم، وعمق حضارتهم، ورشيد فهمهم لمعاني الجمال والرقي بكل بواعثها الدينية والحضارية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تصرف عم شريف يقدم الصورة اللائقة بمعدن المصريين في احترام دول العالم ورموزها الوطنية، ويعكس الوعي العميق لدى الإنسان المصري بمقتضى الحدث في احتفالنا بافتتاح المتحف الكبير، وإرسال رسالة للعالم باحترامنا لهم وترحيبنا بهم

لكل تلك المعاني المتناهية في الرقي، قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، استقبال عم "شريف" بعد احتفالات افتتاح متحف مصر الكبير وتكريمه؛ فمن أحسن التعبير عن مصر وشعبها، والترحيب بزوارها وضيوفها، جدير بكل تكريم وثناء.

