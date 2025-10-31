الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قدم صورة لائقة بالمصريين، الأوقاف تشيد بتصرف المواطن "شريف" بعد واقعة علم طريق المتحف الكبير

المواطن شريف
المواطن شريف
ads

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوَّرًا للمواطن المصري "شريف"، في أحد شوارع مدينة الجيزة، على طريق يؤدي إلى المتحف المصري الكبير وقد تزين بأعلام الدول التي يتوافد مسئولوها إلى مصر للمشاركة في افتتاح متحف مصر الكبير – هدية مصر المتفردة إلى العالم.

وزارة الأوقاف تشيد بموقف المواطن شريف 

تصادف مرور المواطن "شريف" بالمنطقة فرأى علم إحدى الدول وقد تهاوى بفعل الرياح، فبادر بتثبيت العلم في مكانه بعد أن تداعت من ضميره معاني الاحترام لقيمة الوطن والعَلَم كما اعتادها لوطنه، والروح المصرية الأصيلة في التعامل بمقتضيات الاحترام والإكرام لكل الناس عمومًا ولضيوف مصر خصوصًا، وتلاقت مع تلك المعاني أفكار باعثة على قيم الجمال الواجب في أن تكون صورة مصر وأهلها على أرقى ما تكون في استقبال ضيوفها وفي تقديم حضارتها للعالم.

 

فما أجمل هذا الوعي العميق في نفس عم "شريف"، وما أنبل هذا التصرف الذي لا يصدر إلا من قلب "شريف"، وما أروع مصر – حضارةً وشعبًا – عندما يكون هذا التصرف النبيل من أبنائها دلالةً على نفاسة معدنهم، وعمق حضارتهم، ورشيد فهمهم لمعاني الجمال والرقي بكل بواعثها الدينية والحضارية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تصرف عم شريف يقدم الصورة اللائقة بمعدن المصريين في احترام دول العالم ورموزها الوطنية، ويعكس الوعي العميق لدى الإنسان المصري بمقتضى الحدث في احتفالنا بافتتاح المتحف الكبير، وإرسال رسالة للعالم باحترامنا لهم وترحيبنا بهم

لكل تلك المعاني المتناهية في الرقي، قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، استقبال عم "شريف" بعد احتفالات افتتاح متحف مصر الكبير وتكريمه؛ فمن أحسن التعبير عن مصر وشعبها، والترحيب بزوارها وضيوفها، جدير بكل تكريم وثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير متحف مصر الكبير متحف المصري الكبير وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى محافظات الجمهورية

وزير الأوقاف: المتحف الكبير شاهد على عبقرية الإنسان المصري

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

تراجع جديد في أسعار الجنيهات الذهب بالصاغة

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

عقوبات يخضع أصحابها للمراقبة بعد انقضاء المدة وفقا للقانون

خدمات

المزيد

عقوبات يخضع أصحابها للمراقبة بعد انقضاء المدة وفقا للقانون

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية